Reaktionen zur Federer-Pleite - «Federer hatte heute null Chancen – seine Zeit ist vorbei»

Federer verliert in drei Sätzen gegen die Weltnummer 18. Video: SRF

Darum gehts Aus der Traum für Federer!

Der Schweizer scheitert in Wimbledon im Viertelfinal.

Ex-Tennisstar John McEnroe findet klare Worte.

Roger Federer hatte gegen Hubert Hurkacz keine Chance. Der 39-Jährige verlor gegen den Polen in drei Sätzen mit 3:6, 6:7, 0:6. Somit verpasste der Schweizer Tennis-Superstar sein Ziel, in Wimbledon zum 9. Mal zu gewinnen und seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen. Ja, er krachte regelrecht in drei Sätzen raus.

Die 15’000 Fans auf dem Centre Court feuerten Federer vergeblich an und verfolgten geschockt den Abschied der Wimbledon-Ikone, während der Weltranglisten-18. Hurkacz ruhig sein aggressives Spiel durchzog und bescheiden den grössten Triumph seiner Karriere genoss. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich bin so glücklich», meinte er. Ex-Tennisstar John McEnroe sagte als BBC-Kommentator: «Die Frage war, ob er eines Tages aufwachen und sich wie 39 fühlen wird. Diesen Tag erleben wir heute.» Und: «Es scheint, als würde sein Körper das nicht so gut vertragen wie zuvor. Er wirkt ein bisschen platt.»

Twitter-User sind traurig

Auf Twitter äusserten sich derweil traurige User und Userinnen. «Hoffentlich spielt er noch im nächsten Jahr. Er kann nicht gehen, ohne noch einmal vor Publikum in Basel zu spielen», hoffte jemand. Ein anderer User schrieb: «Wie Hubert Hurkacz in Wimbledon spielt, beeindruckt mich wahnsinnig. Andererseits macht es mich wahnsinnig traurig, Federer in einem Spiel so chancenlos zu sehen. So zwiegespalten habe ich mich lange nicht mehr gefühlt!»

Ein Twitter-User glaubte nicht mehr, dass Federer nochmals zu alter Stärke zurückfindet. Er schrieb: «Federer hatte heute null Chancen gegen Hurkacz. Glaube seine Zeit ist einfach vorbei.» Wieder ein anderer äusserte sich nostalgisch: «Surreal das Ende von grossen Sportlern mitzuerleben, mit denen man aufgewachsen ist.»