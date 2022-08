So erlebte Tennis-Talent Zizou das Treffen mit seinem Idol Roger Federer

So süss löst Roger Federer ein altes Versprechen ein.

Alles begann vor fünf Jahren: Im Vorfeld des US Open 2017 wurde Roger Federer (41) vom damals siebenjährigen Fan und Tennis-Spross Izyan Ahmad gefragt, ob der Tennis-Maestro nicht so lange weitermachen könne, damit er selbst irgendwann gegen sein grosses Idol antreten könne. «Pinky promise», versprach Federer. Grosses Gelächter erfüllte den Saal einer denkwürdigen Medienkonferenz, in der ausnahmsweise auch Kinder zugelassen waren (siehe Video).