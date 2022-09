Doppel-Partner Yves Allegro: «Federer ist nicht nur wegen seiner Titel der Grösste aller Zeiten»

Hach, da gibt es so viele. Wir haben mit ihm eine dermassen geile Zeit erlebt, dass es schwierig ist, etwas herauszuheben. Wir als Spieler hatten das Glück, ihn 20 Jahre als Kollege und Freund zu haben. Da ist so viel passiert.

Als wir vor vielen Jahren – ich glaube 2009 war es – in Indian Wells spätabends zu einem Doppel-Match gegen die berüchtigten Bryan Brothers antreten mussten, war die Motivation im Keller. Erstens, weil Rogers Rücken nicht 100% gesund war. Zweitens, weil es hiess, wir müssten um neun oder zehn Uhr abends noch antreten, weil es sich um ein TV-Spiel handle, bei unserer Ankunft aber die Kameras abgedeckt waren. Und drittens, weil die Bryans sowieso haushoch überlegen sein würden. Als wir schliesslich spielten, trat Roger mit seiner Rolex am Handgelenk an. Das tat er sonst nie. Er fragte schmunzelnd: «Wie spät ist es?» – und kurze Zeit und eine deutliche Niederlage später waren wir schon zurück in der Unterkunft, vor allen anderen. Monate später in Rom zog dann Federer demonstrativ seine Uhr ab – und prompt haben wir das Match gewonnen.