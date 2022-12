Gibts ein Tennisduell zwischen Viola Amherd und Roger Federer?

Im Herbst beendete Roger Federer seine grosse Tennis-Karriere mit einem Doppel beim Laver Cup. Nun im Dezember trat er in der heimischen Schweiz wieder vors Publikum. Federer war zu Gast bei den Sports Awards. Auf der Bühne erinnerte sich Federer zurück an sein letztes Spiel. «Es ist immer schön, wenn ich Applaus erhalte. Ich bekomme das nicht mehr so oft zu hören», so Federer.