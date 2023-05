Met Ball 2023 mit Federer und Williams

Roger Federer im Stil von James Bond: Cooler Auftritt an der Met Gala in New York. 20min/jd

Darum gehts Am 1. Mai fand die neueste Ausgabe der Met Gala in New York statt.

Die «Party des Jahres» wurde dem verstorbenen Designer Karl Lagerfeld gewidmet.

Roger Federer stand auf der Gästeliste.

Auch Serena Williams kam und nutzte die Gelegenheit, um ihre Schwangerschaft zu verkünden.

Serena Williams hat am Rande der Met Gala in New York ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin postete am Montag (Ortszeit) bei Instagram Fotos von ihrem Mann und sich in ihrem Gala-Outfit und schrieb dazu: «Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met Gala eingeladen hat.»

Auf einigen der Fotos hat sie zudem ihre Hände so positioniert, dass diese ihren Baby-Bauch unter dem schwarzen Kleid betonen. «Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang», sagte Williams. «Es geht mir gut. Ich kann atmen und aufhören, mich zu verstecken.» Williams, die ihre Tennis-Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, hat seit 2017 bereits eine Tochter.

Serena Williams und Alexis Ohanian freuten sich, an der diesjährigen Met Gala kein Geheimnis mehr um Baby Nummer zwei machen zu müssen. (1. Mai 2023)

Auch Roger Federer, der letztes Jahr in Tennis-Rente ging, war zusammen mit Ehefrau Mirka Gast an der Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum – und präsentierte kurz zuvor auf Instagram sein Outfit, das extra für ihn von Dior entworfen wurde. Manch einer kommentierte zu den Fotos: «Besser als Daniel Craig» oder «Mein Name ist Federer, Roger Federer» in Anlehnung an 007 James Bond.

Thema der diesjährigen Met Gala war der 2019 verstorbene Designer Karl Lagerfeld, der posthum gefeiert wurde. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sind ab Freitag in dem Museum am Central Park in Manhattan in der Ausstellung «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» zu sehen – darunter auch ein Nachbau des Schreibtischs des langjährigen Chefdesigners der Modemarke Chanel sowie zahlreiche von ihm entworfene Kleidungsstücke.

«Karl Lagerfeld war eine der fesselndsten, produktivsten und wiedererkennbarsten Kräfte in Mode und Kultur, bekannt sowohl für seine aussergewöhnlichen Entwürfe und seine nimmermüde kreative Arbeit als auch für seine legendäre Persönlichkeit», sagte der österreichische Direktor des Metropolitan Museums, Max Hollein.

Am Montagabend wurde die Ausstellung mit dem sogenannten Met Ball eröffnet. Die oft als «Party des Jahres» bezeichnete Gala ist eine alljährliche Spendenveranstaltung mit vielen Stars für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.

