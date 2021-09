MMA-Kämpfer McGregor teilt aus - «Federer, Messi, Ronaldo – ich habe sie alle im Sack»

Was für eine Aktion von Conor McGregor. Der berühmt-berüchtigte MMA-Kämpfer versuchte sich vor dem Baseballspiel der Chicago Cubs gegen die Minnesota Twings auf fremden Terrain und durfte den symbolischen «First Pitch» werfen. Der Wurf ging für den Iren aber komplett in die Hosen. McGregor warf den Ball meterweit am Ziel vorbei, wofür er in den sozialen Medien Hohn und Spott kassierte.