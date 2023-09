Federer, Nadal, Djokovic: Sieht so der perfekte Tennis-Spieler aus? 

Daniil Medwedew ist aktuell die Weltnummer drei. Der Russe verlor zuletzt den Final am US Open gegen Novak Djokovic, hat das Turnier 2021 aber gewonnen, es ist sein bisher einziger Grand-Slam-Titel.

Vorhand

«Da muss ich Roger Federer nehmen, die Vorhand war sein bester Schlag», so der Russe. Wenn man dem Schweizer auf die Vorhand gespielt habe, dann habe man sich in Schwierigkeiten befunden.

Rückhand

Aufschlag

Nick Kyrgios. «Speziell für seine Grösse hat er einen der besten Services in der Geschichte.» Der 1,93 m grosse Australier habe die Kraft und die Präzision, die es benötige.

Return

Slice

Spiel am Netz

Auch hier nannte der Russe zwei Profis, die beide auch schon in seiner Liste vorkamen, Kyrgios und Federer. «Ich habe gegen beide gespielt und wenn sie ans Netz vorrücken, ist oder war es so extrem schwierig, gegen sie etwas auszurichten.»

Gefühl/Touch

Geschwindigkeit

Da wählte Medwedew sich selbst – das war von der ATP Tour, die das Gespräch führte, in den Spielregeln so akzeptiert worden. «Carlos Alcaraz ist unglaublich schnell – er ist vielleicht der Schnellste, den ich in meinem Leben gesehen habe.» Weshalb entschied er sich dann für sich selber? «Ich mag die Art, wie ich renne.»