Für guten Zweck: Federer, Shaqiri und Akanji spenden für Flohmarkt von Nati-Trainer Murat Yakin

1 / 11 Von Xherdan Shaqiri gibt es direkt aus Chicago ein signiertes Trikot. Auch Manuel Akanji spendete ein Leibchen seines neuen Clubs Manchester City. Noah Okafor stellte zudem gleich eine ganze Trainingsausrüstung zur Verfügung.

Darum gehts Am kommenden Samstag organisiert Nati-Trainer Murat Yakin einen ganz besonderen Flohmarkt.

Zahlreiche Nati-Stars und Sport-Promis haben dafür Kleider gespendet – darunter auch Xherdan Shaqiri oder Roger Federer.

Der gesamte Erlös kommt Yakins Kinder- und Jugendstiftung zu Gute.

Signierte Trikots von Xherdan Shaqiri, Noah Okafor und Manuel Akanji, Caps von Roger Federer oder ein Pulli von Nino Niederreiter – am kommenden Samstag kommen Sport- und Modefans am «Charity-Sporty-Flohmi» in der Yakin-Arena in Oberengstringen wortwörtlich voll auf ihre Kosten. Hinter der aussergewöhnlichen Flohmarkt-Aktion steckt kein Geringerer als Nati-Trainer Murat Yakin, der damit Geld für seine Kinder- und Jugendstiftung sammelt.

Weil diese in diesem Jahr bereits ihr 20-jähriges Bestehen feiert, hat sich der 47-Jährige etwas ganz Besonderes überlegt: Yakin, der beim Ausmisten selber mehrere Kisten mit Kleidung und Schuhen gefüllt hat, hat seine Nati-Spieler und andere Schweizer Sport-Persönlichkeiten zum Mitmachen überredet. Neben viel Alltagskleidung gibt es am kommenden Samstag nun auch zahlreiche signierte Sport-Utensilien zu erwerben.

Anja Yakin sammelte 30’000 Franken

Für Yakin ist die Flohmarkt-Aktion eine Herzensangelegenheit. «Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Da ist es nicht immer leicht, das Leid in unserer Mitte zu erkennen», sagt der Nati-Trainer. Der Basler weiss, wovon er spricht, wuchs als eines von insgesamt acht Kindern in einer 3,5-Zimmerwohnung auf. «Wir lebten von Sozialhilfe», so Yakin. Das habe entscheidend dazu beitragen, warum er 2002 seine eigene Stiftung gründete. «Auch in unserer Gesellschaft sind Kinder und Jugendliche auf Beihilfe angewiesen», sagt der Nati-Coach.

Zum «Charity-Sporty-Flohmi» hat ihn aber vor allem seine Frau Anja motiviert. Wie viel eine solche Aktion tatsächlich einbringen kann, hat die 37-Jährige im Frühling bereits einmal vorgezeigt. Gemeinsam mit mehreren Freundinnen plünderte sie ihre Kleider- und Schuhschränke und verkaufte die Beute an einem Edel-Flohmarkt. Insgesamt rund 30’000 Franken kamen so für den guten Zweck zusammen. Diese Zahl will Ehemann Murat nun nochmals übertreffen.



1 / 4 Auch Murat Yakin hat, angetrieben von Frau Anja, zu Hause ausgemistet. Beim Nati-Trainer sind vor allem viel Alltagskleidung zusammengekommen…. …. sowie diverse Schuhe.

Flohmarkt für guten Zweck Der «Charity-Sporty-Flohmi» findet am kommenden Samstag (17.9) zwischen 11.00 und 15.00 Uhr in der Yakin Arena in Oberengstringen/ZH statt. Der gesamte Erlös fliesst in die Kinder- und Jugendstiftung «Murat Yakin and Friends».