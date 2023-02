Alisha Lehmann hat mehr Insta-Follower als Roger Federer

Alisha Lehmann überholt Roger Federer in Sachen Insta-Follower. Gegenüber 20 Minuten erklärt eine Social-Media-Expertin das Erfolgsrezept der Nati-Rückkehrerin.

Darum gehts Alisha Lehmann hat seit wenigen Tagen die zweitmeisten Insta-Follower aller Schweizerinnen und Schweizer.

Nur Ivan Rakitic hat noch mehr.

20 Minuten hat mit einer Social-Media-Expertin über den Erfolg Lehmanns gesprochen.

Michelle Hunziker und Xenia Tchoumi zählen zu den Schweizerinnen mit den meisten Followerinnen und Followern auf Instagram, doch keiner von ihnen gelang es bislang, Roger Federers Followerzahl zu übertrumpfen. Geschafft hat dies mit neu 11,3 Millionen Insta-Fans Alisha Lehmann, eine Fussballerin, die zuletzt auch mit ihrer Rückkehr in die Nationalmannschaft für positive Nachrichten sorgte.

Die 24-Jährige hat die Tennis-Legende seit einigen Tagen überholt in Sachen Insta-Follower. Nur der kroatische Fussballstar mit Schweizer Pass Ivan Rakitic hat noch eine höhere Followerzahl (17,4 Millionen) auf Instagram. Auf Tiktok folgen Lehmann zudem 6,5 Millionen Menschen.

Mix aus Privatem und Beruflichem als Erfolgsrezept

Doch was ist das Erfolgsrezept der Fussballerin, die sich durch Social Media schon seit Jahren ein zweites Standbein aufgebaut hat? «Den Mix aus Privatem und Beruflichem meistert Lehmann wie fast keine Zweite», erklärt Caroline Schmidt von der Social-Media-Agentur Monami gegenüber 20 Minuten. «Authentische Einblicke, Fussball-Content, Humor, aber auch clever eingesetzte Reize» sorgen gemäss Schmidt dafür, dass Lehmann eine derart grosse Reichweite aufbauen konnte.

Im grossen Exklusiv-Interview mit 20 Minuten hatte Lehmann im Sommer 2021 noch erklärt, dass für sie der Fussball an erster Stelle stehe und dass sie nicht mehr Zeit in Social Media investiere als andere. Auch Schmidt sieht den Aston-Villa-Profi primär als Sportlerin und betont die Vorbildfunktion, die Lehmann einnimmt. «Gerade im Frauenfussball, der noch viel Potenzial hat, darf man sie getrost als Pionierin, die zur Sensibilisierung und Motivation beiträgt, betrachten – auch international», so die Social-Media-Expertin.

Sechsstellige Summen als Social-Media-Salär

Gemäss Schmidt dürfte Lehmann mit Social Media jährlich «sechsstellige Summen» einkassieren mit «steigender Tendenz». Aufgrund ihrer grossen Reichweite werde Lehmann aber nicht nur für Firmen, sondern auch für andere Fussballclubs attraktiv. «Clubs merken ebenfalls mehr denn je, wie wichtig die Online-Vermarktung geworden ist», erläutert die Fachfrau.

Die Nati-Rückkehrerin zeigt sich auf ihrem Profil nicht nur im Fussball-Trikot, sondern gerne auch im Bikini oder in sexy Pose. Für Schmidt gilt hier das Motto «Leben und leben lassen». Solange sie mit Kritik umgehen könne und Vorurteile an sich abprallen lasse, sei das aber in bester Ordnung.

Schmidt betont weiter: «Lehmann verkörpert ideal, dass eine Frau jegliche Rollen einnehmen können sollte, die sie will und in denen sie sich wohlfühlt.» Die Kickerin wirke so, als ob sie auch das Zeigen von privaten Einblicken vor einem Millionen-Publikum ganz gut handeln könne.

Erfolg wegen guter Content-Strategie

Lehmann sorgte in der Vergangenheit mit ihrer Beziehung zu Nati-Teamkollegin Ramona Bachmann und später mit Brasilien-Star Douglas Luiz für Schlagzeilen. Dass Lehmann auf derart viele Followerinnen und Follower kommt, verdankt sie gemäss Schmidt aber nicht primär ihrem Beziehungsstatus oder ihren sportlichen Leistungen, sondern «letztlich einzig und allein sich selbst – sowie ihrer Content-Strategie».

Wo die Grenzen vom Social-Media-Erfolg der 24-Jährigen liegen würden, sei aktuell noch nicht absehbar. Schmidt glaubt daran, dass sich Lehmanns Followerzahl in den nächsten Jahren gar weiter «exponentiell vergrössern» könnte. Auch die Marke der 16 Millionen Followerinnen und Follower von Tennis-Ikone Serena Williams dürfte die Fussballerin laut Aussage der Expertin knacken. Besonders, wenn sie noch mehr «interaktionsfördernde Elemente» einbaue und ihre vielen Fans miteinbinde.



