«Du bist die Heldin»

Federer überrascht Krankenschwester live im Video-Chat

«Oh mein Gott, ich zittere», stammelt die Krankenschwester Christianne. Kein Wunder, wenn ihr Idol Roger Federer mal eben in ihren Video-Chat crasht.

Dieser Krankenschwester hat Roger Federer eine grosse Freude gemacht: In einer Reportage des US-Fernsehsenders «ESPN» über die wertvolle Arbeit des Spitalpersonals hatte der Baselbieter Tennis-Star einen Spezialauftritt. Als die New Yorker Krankenschwester Christianne gerade über ihre Leidenschaft Tennis und Federer spricht, crasht ihr Idol gleich selbst in den Live-Video-Chat.