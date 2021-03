Federer fühlt sich seit Jahren als Botschafter der Schweiz. Schweiz Tourismus

Darum gehts Im neusten Werbedeal repräsentiert Roger Federer die Schweiz.

Marketing-Experten loben die Partnerschaft.

Sie dürfte sowohl im Ausland als auch in der Schweiz gut ankommen.

Der Deal wird vom Steuerzahler mitfinanziert.

Federer gibt sein Honorar an seine gemeinnützige Stiftung weiter.

Roger Federer ist der neue Markenbotschafter für die Schweiz. Er arbeitet mit Schweiz Tourismus zusammen, um das Land als Feriendestination zu bewerben. Die Partnerschaft drängt sich geradezu auf. Warum dauerte es so lange, bis sie zustande kam? An wen richten sich die neuen Werbekampagnen? Und wer bezahlt dafür? Das musst du zum neuen Werbedeal wissen:

Warum kommt die Zusammenarbeit erst jetzt?

In der Branche wünschte man sich seit Jahren, dass Federer zum Markenbotschafter für die Schweiz wird. Auch Marketing-Expertin Adrienne Suvada von der ZHAW sagt zu 20 Minuten, sie habe schon lange so eine Partnerschaft erwartet. Der Tennis-Star selbst sagt in einem Interview mit Schweiz Tourismus, dass es ein logischer Schritt sei. Er habe sich während 22 Jahren auf Tour immer als Botschafter der Schweiz gefühlt. Schweiz Tourismus erklärt auf Anfrage, man sei dank der Digitalisierung erst jetzt in der Lage, die Partnerschaft optimal zu vermarkten. Zudem sei diese «historische Massnahme» eine Reaktion auf die aktuelle, historische Krise im Tourismus.

«Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich die Schweiz repräsentiere.» Roger Federer, Tennis-Profi

Wie lange dauerten die Verhandlungen?

Federer sagt, er habe nicht lange gebraucht, um sich zu entscheiden. Es sei ihm aber wichtig gewesen, zu wissen, wie und wo sein Name verwendet werde. Bis alle Details geklärt waren, habe es über ein Jahr gedauert, heisst es bei Schweiz Tourismus. Mit dem Start der Zusammenarbeit habe man zudem warten müssen, bis sich weltweites Reisen wieder als realistische Möglichkeit abzeichnet. Die Zusammenarbeit werde eine wichtige Säule sein, um die Schweiz aus der Krise zu führen.

«Natürliche Schönheit» So sieht Federer die Schweiz Der Lieblingsort von Roger Federer sei die Schweiz, sagt der Tennis-Star im Interview mit Schweiz Tourismus. «Wer in die Schweiz kommt, kommt wegen der natürlichen Schönheit: den Seen, den Bergen, den Flüssen, der Landschaft, der Schönheit allgemein und wie sauber es ist und wie alles perfekt läuft – die Züge kommen pünktlich. Und es ist klein, so dass man sehr schnell überall hinkommt in der Schweiz.» Er schätze zudem besonders das Schweizer Essen.

Kommen dank Federer mehr Leute in die Schweiz?

Marketing-Expertin Suvada geht davon aus. Sobald das uneingeschränkte Reisen wieder möglich sei, werde Schweiz Tourismus intensiv für das Ferienziel werben: «Da ist das Gesicht von Roger Federer im Ausland ein einzigartiger Blickfang.» Gerade im asiatischen Raum habe der Tennis-Star eine grosse Fangemeinde. Schweiz Tourismus will sich vorerst auf die traditionellen Gäste aus Europa und Nordamerika konzentrieren – später aber auch auf asiatische Touristen.

«Indirekt wirbt jeder Schweizer Sportler für sein Heimatland.» Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer des Marketing-Netzwerks ESB

Geht es nur um Auslandtouristen?

Nein. Die neue Kampagne «Rogers Wahl» etwa richtet sich laut Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer des Marketing-Netzwerks ESB, auch stark an einheimische Reisende. Im Rahmen der Kampagne stellt Schweiz Tourismus im Namen des Tennis-Stars verschiedene Destinationen und Aktivitäten in der Schweiz vor – etwa Bergwanderungen. Zudem gibt Brockes zu bedenken, dass Federer zwar weltweit bekannt sei, im Ausland aber nur Personen anspreche, die sich für Tennis interessieren. «In Ländern ohne Interesse am Tennis wird seine Bekanntheit so hoch sein, wie die von Criquet-Stars in der Schweiz», sagt Brockes zu 20 Minuten.

Fans bejubeln die Partnerschaft Nachdem Federer die Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus auf Facebook verkündete, erhielt er innert kurzer Zeit über 1000 Kommentare. Ein Grossteil davon bejubelt das Engagement des Tennis-Profis. «Das ist eine tolle Idee, denn es gibt keinen besseren Botschafter für Schweizer Natur als dich», schreibt einer der Fans. Andere schreiben, dass auch sie gerne mal hierher reisen möchten, oder erzählen von ihren eigenen Ferien in der Schweiz.

Wie viel ist der Deal wert?

Wie viel das Engagement von Roger Federer der Schweiz effektiv bringen wird, sei unmöglich vorauszusagen, sagt Suvada – auch weil nicht genau bekannt ist, was für die Federer-Kampagne alles geplant ist. Aber nur schon die Reichweite des Tennis-Stars auf den sozialen Medien sei enorm wertvoll: «Alleine die Posts auf Instagram haben einen Werbewert von teils mehreren Millionen Dollar.» Die Ankündigung der Partnerschaft auf Instagram hat innert 6 Stunden über 350’000 Likes generiert – «traumhafte Zahlen, die nicht viele Influencer liefern können.»

Wer zahlt den Deal?

Wie viel Geld Roger Federer für sein Engagement erhält, will Schweiz Tourismus nicht verraten. Eines ist klar: Das Honorar wird vom Steuerzahler mitfinanziert. Die Marketingorganisation erhält jährlich rund 60 Millionen Franken vom Bund – das ist mehr als die Hälfte ihres Gesamtbudgets. Wegen der Krise hat das Parlament Schweiz Tourismus weitere 20 Millionen Franken zugesprochen.

Was macht Federer mit dem Geld?

Das Honorar geht an die Roger Federer Foundation. Der Sportler will das gesamte Geld dafür verwenden, Spielplätze in der Schweiz zu bauen: «Damit mache ich es in gewisser Weise umsonst.» Es sei aus Kommunkationssicht ein Vorteil, dass Federer in der aktuellen Krise seine Stiftung in den Vordergrund rücken will, sagt Suvada: «Man kann sich vorstellen wie gross der Aufschrei gewesen wäre, hätte er als Multimillionär noch eine hohe Sponsoringvergütung erhalten.» Brockes pflichtet bei: «Das zeigt wieder, welche Reife und Weitsicht Federer hat.»

«Federer plant als guter Geschäftsmann bereits aktiv seine Zeit nach der Tenniskarriere.» Adrienne Suvada, Leiterin Fachstelle Communication & Branding der ZHAW

Wie lange dauert die Partnerschaft?