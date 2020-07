Versteigerung im Internet

Federers On-Schuh bereits für 1499 Franken angeboten

Der erste On-Schuh von Roger Federer hat einen grossen Hype ausgelöst. Im Internet wird er bereits zu hohen Preisen angeboten.

Roger Federer hat am Montag nach neun Monaten Arbeit seinen ersten mit dem Schweizer Hersteller On entwickelten Schuh vorgestellt. Wenige Stunden später war er bereits ausverkauft – zumindest bei der britischen Kette Dover Street Market, die als einziger Händler einen kleinen Teil der auf 1000 Stück limitierten Schuhe im Sortiment hatte.

Zum Preis von 310 Franken

Die weissen Sneakers, die nicht bei Dover Street Market über die Theke gehen, werden von On online verkauft. Interessierte können an einer Verlosung für den The Roger Centre Court in der 0-Serie teilnehmen. Der Schweizer Hersteller lost am Mittwoch aus, wer den Zuschlag für einen der nummerierten Schuhe zum Preis von 310 Franken bekommt. Durch die Verlosung wolle On sicherstellen, dass alle die gleiche Chance auf den Sneaker hätten.