Neuer Schuh

Lifestyle statt Leistungssport

Am 6. Juli hat Roger Federer in Zürich den The Roger Centre Court vorgestellt. Der weisse Sneaker ist ein Lifestyle-Schuh mit goldenem «The Roger»-Schriftzug und On-Logo sowie einigen schwarzen Nähten. Der Schuh ist allerdings nicht fürs Tennisspielen oder zum Laufen geeignet. Beim Launch deutete Federer jedoch an, dass künftig weitere Modelle erscheinen könnten – womöglich auch solche, die auf sportliche Leistung ausgelegt sind.