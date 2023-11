Federico Palladino: Der Sternekoch spricht am Sapori Ticino

Schon immer, seit ich mich erinnern kann. Seit ich mit meiner Grossmutter in der Küche stand und ihr half oder mit ihr auf dem Markt einkaufen war und all die Düfte und Geschmäcker wahrnahm.

In der Küche sicher meine Grossmutter. Sie hat mir die wichtigsten Geschmäcker gezeigt, zum Beispiel wie man Braten macht. Beruflich hat mich aber Gualtiero Marchesi am stärksten geprägt, der grosse Meister-Dirigent der Küche. Ich habe an seiner Kochschule Alma in Colorno bei Modena gelernt.