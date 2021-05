Nach «schwerwiegenden Verfahrensfehlern» - Fedpol blitz mit Postauto-Affäre erneut vor Gericht ab

Die Rede war von «schwerwiegenden Verfahrensmängeln». Das kantonale Wirtschaftsgericht in Bern wies im Dezember 2020 die Untersuchung des Bundesamts für Polizei Fedpol in der Postauto-Affäre um mögliche Veruntreuung von Subventionen zurück. Dagegen erhob die Bundesbehörde Einsprache. Doch nun kommt auch das Berner Obergericht zum Schluss, dass das Fedpol illegal gearbeitet hat. Der Nichteintretensentscheid gegen das Wirtschaftsgericht wurde abgelehnt. Auch die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte des Kantons Bern ebenfalls Beschwerde eingereicht hatte, reichte nicht, um das Obergericht in Bern zu überzeugen.