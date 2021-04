Die Stadtpolizei Winterthur – wo Giacobbo wohnt – will sich die Gelegenheit aber auch nicht entgehen lassen.

Auf Twitter schreibt Viktor Giacobbo das Fedpol an und beichtet seine Sucht nach Pistazien- und Nusscreme.

Beim Bund reagiert man umgehend und mit einer Prise Humor: «Wir haben Kenntnis von solchen Produkten und nehmen die Situation ernst», schreibt das Fedpol auf Twitter. «Die Bekämpfung der Drogenkriminalität fällt jedoch in die Kompetenz der Kantone.» Bevor sich Giaccobo jedoch selber anzeige, solle er die Produkte doch zur Analyse vorbeibringen.

Die Stadtpolizei Winterthur will sich die süssen Cremen allerdings auch nicht entgehen lassen. «Danke für den Hinweis», schreibt die Stapo auf den Tweet des Fedpol. «Eine kurze Nachfrage hat ergeben, dass wir die Analyse dieser mutmasslichen Suchtmittel selber durchführen können. Es muss jedoch leider davon ausgegangen werden, dass die Produkte so oder so vorsorglich sichergestellt werden. Danke für das Verständnis!»