Ultimatum an Empfänger : Fedpol warnt vor Phishing-Mails, die mit Pädophilie-Ermittlungen drohen

Derzeit kursieren Mails, die den Empfängern vorgaukeln, das Bundesamt für Polizei führe Ermittlungen etwa wegen Kinderpornografie. Das echte Fedpol warnt davor, auf diese zu reagieren.

Das Fedpol hat seinen Sitz am Guisanplatz in Bern.

«Ich kontaktiere Sie, um Sie zu informieren, dass gegen Sie mehrere strafrechtliche Ermittlungen laufen», steht in einem Schreiben, das derzeit laut dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) in der Schweiz kursiert. Dabei gehe es um Kinder- und Cyberpornografie, Pädophilie und Exhibitionismus. «Sie sind aufgefordert, sich innert einer Frist von 72 Stunden zu rechtfertigen, damit wir dies prüfen können.» Verstreiche diese Frist ohne Reaktion, würde die Empfängerin oder der Empfänger bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und ein Haftbefehl ausgestellt. «Ihr Dossier wird auch an die Medien weitergegeben», heisst es am Ende der Mail. «Nun sind sie gewarnt.» Absender des Schreibens ist angeblich Simon Spoerri, Vizedirektor des Fedpol.