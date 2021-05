Süleyman Soylu : Fehde zwischen türkischem Innenminister und Mafiaboss eskaliert

Ein Mafia-Chef unterstellt verschiedenen türkischen Regierungspolitikern, sie hätten Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Nun hat der Verteidigungsminister genug.

Eine Fehde zwischen einem Mafiaboss und dem türkischen Innenminister beschäftigt nun die Justiz in der Türkei. Der Anwalt von Innenminister Süleyman Soylu habe Strafanzeige gegen den «Chef einer kriminellen Organisation» Sedat Peker wegen Beleidigung und Diffamierung eingereicht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Der flüchtige Mafiaboss hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Videos veröffentlicht, in denen er unter anderem dem Innenminister und anderen Regierungspolitikern etwa Verbindungen zur organisierten Kriminalität unterstellt.