Immunoglobuline im Blut – Fehlen dir zwei bestimmte Antikörper, bist du anfälliger für Long Covid

Bluttests an Corona-Erkrankten zeigten, dass diejenigen, die Long Covid entwickelten, tendenziell niedrige Werte der Antikörper Immunoglobuline M und Immunoglobuline G3 aufwiesen.

Wie das SRF berichtet, habe das Team um Immunologe Onur Boyman eine «Antikörpersignatur» entdeckt, mit deren Hilfe die Patienten mit dem höchsten Risiko für eine Long Covid-Krankheit identifiziert werden können. Dafür analysierte Boyman und sein Team die Krankheitsgeschichte von 175 Personen, die in der ersten Welle positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 40 Personen ohne nachweisbaren Kontakt mit Sars-CoV-2 dienten als Kontrollgruppe. Bei Patienten und Patientinnen mit leichtem Krankheitsverlauf meldeten 54 Prozent noch Symptome nach vier Wochen. Bei schwer Erkrankten waren es 82 Prozent.

Covid-Patienten mit Immunoglobuline behandeln

In Verbindung mit dem Alter des Erkrankten, der Schwere der Erkrankung und der Frage, ob die Person an allergischem Asthma leidet, konnten die Forschenden anhand der Antikörpersignatur vorhersagen, ob die Betroffenen ein mässiges, hohes oder sehr hohes Risiko für die Entwicklung von Long Covid hatten. Denn ein niedriger Spiegel der Immunoglobuline G3 und der Immunoglobuline M zeigten einen Einfluss auf das erhöhte Risiko, an Langzeitfolgen zu leiden.