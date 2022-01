Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi sind getrennt: Paarberater ordnet das Ehe-Aus ein

Die beiden sind seit 2014 verheiratet. Aus der Ehe gehen zwei gemeinsame Töchter, Sole (8) und Celeste (6), hervor. Michelle soll mit den Mädchen in Mailand wohnen, während Tomaso in Bergamo lebt.

Schon in den vergangenen Monaten äusserte sich die Moderatorin immer wieder kritisch über ihre Beziehung.

Das Rätseln um ein lang vermutetes Liebes-Aus zwischen Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) scheint ein Ende zu haben: Eine Arbeitskollegin der Moderatorin bestätigte gegenüber der « Bild », dass sich das Paar vor wenigen Wochen getrennt habe. Erst kürzlich sagte Michelle zur Zeitschrift «Chi»: «Ich will mehr Raum und Zeit für mich finden. Dabei muss ich aufhören, mich wie besessen um alle anderen zu kümmern.»

Paarberater David Siegenthaler von Paarberatung & Mediation im Kanton Zürich sieht hinter dieser Aussage eine zentrale Bedeutung: «Manche Menschen sind mit der Überzeugung aufgewachsen, dass sie nur dann eine liebenswerte Person sind, wenn sie es allen anderen recht machen. Dadurch kommen die eigenen Bedürfnisse zu kurz, was Beziehungen mit anderen Menschen anspruchsvoll machen kann», erklärt er. War das Liebes-Aus zwischen der Moderatorin und dem Modeunternehmer also absehbar?

«Pro Streit braucht es fünf schöne Erlebnisse»

«Eine Trennung vorauszusehen ist extrem schwierig, da wir die Gefühle und Gedanken der Betroffenen nicht kennen», so Siegenthaler. Michelle offenbarte allerdings gegenüber dem Lifestyle-Magazin « Caminada », dass sie und Tomaso «oft diskutieren und viel streiten» würden – ein möglicher Beziehungskiller: «Eine Faustregel ist, dass ein Paar auf einen heftigen Streit fünf schöne Erlebnisse braucht, um diesen wieder auszugleichen. Ändert sich dieses Verhältnis, kann es auf Dauer schwierig werden für die Beziehung.»

Generell gelte: «Fehlen Fürsorge und Liebe, braucht es keine grosse Krise für ein Liebes-Aus.» Alltägliche Faktoren wie Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Verschlossenheit könnten eine Beziehung ebenso in den Ruin treiben: «Die Kritik nimmt dann Überhand, Schuldzuweisungen werden häufiger und der gegenseitige Respekt geht verloren.» Als Reaktion darauf würden sich die betroffenen Personen psychisch und physisch zurückziehen: «Sie bilden eine Schutzmauer, an der das Gegenüber nicht mehr vorbeikommt.» So betonte auch Hunziker schon vor Monaten, dass sie mehr Raum brauche.