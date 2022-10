Stadt Zürich: Fehlende Bewilligung – legale Cannabis-Abgabe verzögert sich

Ab Herbst 2022 hätte in Zürich über 2000 Personen legal Cannabis abgegeben werden sollen.

Der auf Herbst 2022 geplante Start des dreijährigen Pilotprojekts «Züri Can» verzögert sich um einige Monate. Wie das Zürcher Gesundheits- und Umweltdepartement am Mittwoch mitteilte, habe die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich im Juni das Gesuch für den Pilotversuch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Kantonalen Ethikkommission zur Bewilligung vorgelegt. Die Bewilligung der Ethikkommission für das Projekt als Beobachtungsstudie liege seit August 2022 vor. Die abschliessende Freigabe durch das BAG sei aber noch ausstehend.

Die Verzögerung sei unter anderem auf die hohe Komplexität des Projekts mit unterschiedlichen Bezugsstellen zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung. Für die Pilotversuche müssen Cannabisprodukte in Bioqualität und aus einheimischer Produktion verwendet werden. Der Anbau von Studiencannabis darf erst nach Vorliegen der BAG-Bewilligung starten. Da jedoch während der Wintermonate kein Hanfanbau erfolgen könne, verschiebe sich der Verkaufsstart von Studiencannabis ins erste Halbjahr 2023.

Mit der Studie «Züri Can» will die Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in erster Linie die Auswirkungen des regulierten Cannabis-Verkaufs auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von Cannabis-Konsumierenden untersuchen.