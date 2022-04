Airline entschuldigt sich: Fehler bei «No-Show-Regel» – Swiss streicht 18-Jähriger Amsterdam-Flug

Weiss die Swiss nicht, wer in ihren Fliegern sitzt? Darauf deutet zumindest das Erlebnis von K.K.* hin. Die 18-jährige Tochter von Thomas K. hatte mit einer Kollegin Kurzferien in Amsterdam geplant, inklusive Shoppingtour und Stadtbesichtigung. «Am Dienstagmorgen ist sie mit ihrer Kollegin mit Swiss von Zürich abgeflogen und kurz darauf in Amsterdam angekommen», sagt ihr Vater.

«Swiss hätte uns nicht informiert»

Überhaupt fanden die Eltern nur durch Zufall heraus, dass die Swiss den Hinflug ihrer Tochter als «No-Show» registriert hatte: «Meiner Tochter ist das Handy samt Identitätskarte in eine Gracht gefallen.» Um sicherzugehen, dass sie auch mit einer Kopie ihrer ID zurück in die Schweiz fliegen kann, kontaktierten die Eltern den Swiss-Kundendienst – und erfuhren, dass ihr Rückflug storniert worden sei.

Plötzlich Platz im «vollen» Flugzeug

Erst, als der Vater dem CEO der Swiss eine E-Mail schreibt, kommt Bewegung in die Sache: «Wir erhielten einen Anruf und es hiess, es sei von oberster Stelle angeordnet worden, dass unsere Tochter den Flug trotzdem nehmen kann. Wir hatten in der Zwischenzeit bereits einen anderen Flug gebucht», sagt Thomas K.

So klappte es letztlich doch noch und er konnte seine Tochter am Samstagabend am Flughafen abholen. Thomas K. stört sich vor allem daran, wie der Kundendienst der Swiss ihn behandelt habe: «Klar sind wir nur Economy-Kunden, trotzdem geht man so nicht mit den Fluggästen um.» Bis heute habe die Familie weder eine Stellungnahme noch eine Entschuldigung erhalten.