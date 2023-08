Darum ist der Einbürgerungstest des Kantons Zürich fehlerhaft

Wer den Roten Pass haben will, muss in vielen Gemeinden einen Wissenstest absolvieren. Beim Kanton Zürich hat sich bei den Antwortmöglichkeiten ein Fehler eingeschlichen.

Am 1. August konnten 20-Minuten-Leserinnen und Leser mit Fragen des Einbürgerungstests ihr Wissen zur Schweiz prüfen.

Die Schweiz hat eines der strengsten Einbürgerungsverfahren Europas. Wer den Roten Pass haben will, muss in vielen Gemeinden einen Wissenstest absolvieren. Ist dieser Test vielleicht gar für deren Ersteller zu schwierig? In den Antwortmöglichkeiten der 350 möglichen Fragen des Kantons Zürich hat sich ein Fehler eingeschlichen.