«Franfurt» statt «Frankfurt» : Fehler in E-Mail-Adresse sorgt für Mega-Wirbel um Bundesliga-Star Kostic

Gerne wäre Frankfurt-Flügelspieler Filip Kostic zu Lazio Rom gewechselt. Der Transfer platzt aber wegen eines Tippfehlers. Es ist nicht das erste Mal, dass die Italiener E-Mail-Probleme haben.

Für Stefan De Vrij überwies Lazio 2018 zwei Millionen Franken an Betrügerinnen und Betrüger.

Die Römer haben ihr Transfer-Angebot an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt.

Es ist wohl fast jedem schon einmal passiert: Man schreibt eine E-Mail, schickt sie ab und einige Sekunden später erhält man selber eine E-Mail mit dem Betreff «Die Adresse wurde nicht gefunden». Schuld ist in der Regel ein Tippfehler in der Adresse des Empfängers oder der Empfängerin. So ähnlich dürfte es den Verantwortlichen bei Lazio Rom ergangen sein.