1 / 8 Im Game «Cyberpunk 2077» hat sich ein Fehler eingeschlichen. Twitter Einige Gamer berichten davon, dass die Geschlechtsteile ihres Charakters zu sehen sind, obwohl dieser Kleider trägt. Twitter Davon sind im Internet viele Screenshots zu finden. Twitter

Darum gehts Beim neuen Spiel «Cyberpunk 2077» kann man die Genitalien des Hauptcharakters manuell anpassen.

Dies führt zu einem Glitch, der das Internet amüsiert.

So berichten einige Spieler davon, dass der Penis des Charakters auch dann noch zu sehen ist, wenn dieser eigentlich Hosen trägt.

Dieser Fehler soll vor allem bei Konsolen-Spielern auftreten.

Vor etwas weniger als einer Woche ist das Videospiel «Cyberpunk 2077», auf welches Game-Fans seit Jahren gewartet haben, endlich erschienen. Aber schon kurz nach der Veröffentlichung beklagten sich unzählige Gamer darüber, dass das Spiel eine hohe Anzahl an Fehlern und Glitches aufweist. Kein anderer Glitch liess das Internet aber so sehr schmunzeln wie jener, der als der sogenannte Penis Glitch bekannt wurde.

Dieser äussert sich darin, dass das Geschlechtsteil des Hauptcharakters aus seiner Hose heraushängt, egal, welches Modell oder welche Art an Kleidung der Charakter trägt. Möglich ist dies, weil dem Penis des Protagonisten in «Cyberpunk 2077» viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So wird dieser anders als in anderen Spielen nicht etwa nur angedeutet oder gar ganz weggelassen, sondern kann ähnlich wie andere Äusserlichkeiten des Charakters ganz individuell angepasst werden.

Grosses oder kleines Glied

Zuerst einmal wird der Gamer vor die Wahl gestellt, ob sein Charakter über eine Vagina oder einen Penis verfügen soll. Entscheidet man sich für die Penis-Option, kann man ausserdem zwischen einem grösseren und einem kleineren Glied auswählen. Beim weiblichen Geschlechtsteil gibt es diese Auswahlmöglichkeit nicht.

Nun haben einige Spieler berichtet, dass diese Bearbeitungsoptionen zu einem Glitch im Game führen. So ist der Penis auch nach der Bekleidung des Hauptcharakters nach wie vor zu sehen. Einige weitere Spieler berichten von einem ähnlichen Bug, was die Brüste des Charakters angeht, wenn man die weibliche Option für diesen auswählt. Diese Glitches scheinen laut «The Sun» hauptsächlich auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One aufzutreten.

«Nichts kann das übertreffen»

Die Gamer reagieren aber mit Humor auf den Fehler. «Ich hätte mir keinen besseren ersten Bug wünschen können», schreibt beispielsweise ein Reddit-User. Auf Twitter heisst es: «Dieser Penis-Glitch bringt mich zum Lachen. Nichts kann das übertreffen.» Die Herausgeber von «Cyberpunk 2077, CD Project Red, haben sich noch nicht zum Fehler geäussert.

Trotz der vielen Glitches und Bugs ist das Spiel gleich am Release-Tag heiss angelaufen. In den ersten vier Stunden nach dessen Veröffentlichung haben bereits mehr als eine Million Gamer das Spiel gespielt. Das Game hat unter anderem deshalb so viel Aufmerksamkeit erhalten, da der Schauspieler Keanu Reeves dem Charakter Johnny Silverhand sein Aussehen verliehen hat. Das Game kann auch Xbox One, PS4, PC und Google Stadia sowie auf den neuen Konsolen PS5 und der Xbox Series X gespielt werden.