Rathaus Schwyz: Fehlerhafte Wappen werden vielleicht nie korrigiert

1 / 7 Das Rathaus auf dem Hauptplatz in Schwyz ist ein beliebtes Fotosujet. 20min/Gianni Walther Es ist bekannt für die historische Fassadenmalerei. Erstellt wurde diese von Künstler Ferdinand Wagner im Jahr 1891. 20min/Gianni Walther Als Wagner die Malerei anbrachte, haben sich jedoch Fehler eingeschlichen. So sind vier der sechs Bezirkswappen des Kantons teilweise fehlerhaft dargestellt. 20min/Gianni Walther

Es ist bekannt für die historische Fassadenmalerei: das Rathaus auf dem Hauptplatz in Schwyz. Am Gebäude sind unter anderem Malereien vom Rütlischwur und der Schlacht am Morgarten zu sehen. Erstellt wurden die Bilder vom Künstler Ferdinand Wagner im Jahr 1891. Auch die Wappen der sechs Schwyzer Bezirke sind am Gebäude zu sehen – und enthalten seit ihrer Erstellung Fehler, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete.

Die Wappen der Bezirke Gersau, Höfe, Küssnacht und Einsiedeln seien teilweise falsch dargestellt. So sind etwa beim Wappen des Bezirks Gersau die Farben vertauscht: Rot und blau sollten umgekehrt dargestellt sein, so wie das Wappen des Kantons Tessin. Darauf aufmerksam gemacht wurde ein Restauratorenteam 2019 vom Bezirk Gersau, so der «Bote» weiter. Dieses sollte nach Wunsch des Bezirks im Rahmen von Restaurierungsarbeiten angepasst werden. Passiert ist dies jedoch nicht: Die Denkmalpflege entschied, das Gebäude so zu belassen. Nötig wurde die Restaurierung, da unter anderem ein Erdbeben 2017 Schäden am Gebäude verursacht hatte.

Zeitpunkt nächster Restaurierung unklar

«Bei den Arbeiten 2019 wurde die Haftung der Fassadenmalerei am Gebäude gesichert. Die Malereien wurden damals nicht restauriert, sondern die Flickstellen wurden farblich in den Bestand einretouchiert », sagt Denkmalpflegerin Monika Twerenbold auf Anfrage. Ob die Wappen in Zukunft angepasst werden, ist derzeit noch unklar. «Diese Diskussion wird dann stattfinden, wenn eine Restaurierung der Malereien ansteht», sagt Twerenbold.

Laut ihr ist es möglich und auch begründbar, dass die Wappen bei einer Restaurierung nicht korrigiert werden. Denn: «Der Maler hatte vermutlich Vorlagen. Vielleicht wurde dabei auch etwas vertauscht oder er malte nach seinen künstlerischen Freiheiten. Trotz Fehlern sind die Bilder Zeitzeugen, auch hier steckt eine Geschichte dahinter», so die Denkmalpflegerin. Es sei fraglich, ob man diese Wappen einfach so verändern wolle. «Berühmte Gemälde, die vielleicht Fehler enthalten, werden schliesslich auch so belassen.» Wann eine Restaurierung der Malereien ansteht, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die fehlerhaften Wappen dürften daher sicher noch einige Zeit zu bestaunen sein beim beliebten Fotosujet.

