Attacke auf Journalisten – «Fehlschaltung im Hirn» – Köppel verunglimpft Reporter

Bei Eberhard sehe er im Hirn «ähnliche Mechanismen am Werk» wie bei einem Mann in einem Hochsicherheitstrakt, der bei einer bestimmten Farbe austicke, sagte «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel.

Ein Besuch in der psychiatrischen geschlossenen Abteilung einer Zuchthausanstalt hinterliess bei «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel einen bleibenden Eindruck. Dort sei ihm erklärt worden, dass in einem Hochsicherheitstrakt ein Mann sitze, der total austicke, wenn er die Farbe Rot sehe, berichtete Köppel in der Ausgabe seines Videoformats «Weltwoche Daily» vom Donnerstag. Das sei eine Art physiologische Fehlschaltung im Hirn. «Sobald die Farbe Rot kommt, dann zertrümmert er alles. Da musst du dich in Sicherheit bringen.» Der Insasse werde eine Gefahr für sich und alle anderen.