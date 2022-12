WM-Achtelfinal: Fehlstart korrigiert – nehmen Messi & Co. die nächste Hürde Australien?

In ihrem Auftaktspiel unterlag die Albiceleste überraschend Saudi-Arabien. Auch im zweiten Spiel vermochten die Argentinier spielerisch nicht restlos zu überzeugen, setzten sich in einem intensiven, offenen Spiel gegen Mexiko durch. Dank dem Sieg über Polen sicherten sich die Südamerikaner in ihrer Gruppe C den ersten Platz. Ganz stark bei den Argentiniern bislang an dieser WM: die Defensive. Die Albiceleste liess an dieser WM bis jetzt nur elf Torschüsse zu – so wenige wie kein anderes Team in diesem Turnier.