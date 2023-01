«Working Poor» : Fehlt dir das Geld an allen Enden, obwohl du Vollzeit arbeitest?

Armut trotz Arbeit. In der Schweiz lebten im Jahr 2020 gemäss Bundesamt für Statistik rund 722’000 von Armut betroffene Menschen. Die Caritas geht etwa von 500’000 bis 600’000 Working-Poor-Betroffenen aus. In einem SRF-Beitrag warnt sie sogar vor einer «sozialpolitischen Zeitbombe» und schaut mit sorgenvollem Blick in die Zukunft.