FC Bayern München: Yann Sommer verpasst Training

Wie der Club in einer Mitteilung schreibt, leidet der 34-Jährige an Magen-Darm-Beschwerden und musste deshalb das Mannschaftstraining vom Mittwoch ausfallen lassen. Als Ersatz für den Schweizer steht Sven Ulreich bereit. Es wäre der erste Einsatz seit langem für Ulreich. Seit dem Wechsel von Sommer im Januar stand der Nati-Goalie nämlich in jeder Partie in der Startelf.