Am Mittwochabend kam es in Hinwil zu einem Crash zwischen zwei Motorradfahrern.

Die Unfallstelle in Fehraltorf: In einer Linkskurve kam ein 16-jähriger Töfffahrer von der Strasse ab.

Tragischer Selbstunfall am Donnerstagabend zwischen Gutenswil und Fehraltorf. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ist ein 16-jähriger Motorradfahrer um kurz vor 21 Uhr von der Strasse abgekommen und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen ist.