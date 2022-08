Zürich: Feiern nach der Street Parade? Hier geht die Party weiter

Techno, House oder Trance: Am Samstag finden in Zürich Dutzende Partys während und nach der Street Parade statt. Eine Auswahl.

Darum gehts Am Samstag strömen Hunderttausende Raverinnen und Raver für die Street Parade nach Zürich.

Nicht nur beim Umzug um das Seebecken selbst kommen Partywütige auf ihre Kosten. In zahlreichen Clubs und an diversen Orten finden Offparaden und Afterpartys statt.

Auch für Techno- und Housemüde gibt es Alternativen.

Die Legendäre: «Lethargy» in der Roten Fabrik

Seit über 20 Jahren eine feste Grösse an der Street Parade: Die Lethargy hat sich von einer Underground Party zu einem dreitägigen Highlight des Zürcher Sommers gemausert. Im Line-up stehen dieses Jahr Acts wie DJ Bone und Goldie, aber auch Talente, die es noch zu entdecken gibt. Freitag 20.30 bis sechs Uhr / Samstag 20.30 bis sieben Uhr / Sonntag 13 bis 21 Uhr. Eintritt: ab 49 Franken, Festivalpass fürs ganze Weekend 145 Franken.

Die Hippe: «Sihltanz» in der Sihlhalle am Fluss

Abseits der Massen am Seeufer lädt die Sihlhalle an der Limmat anlässlich ihrer Eröffnung zu einer Offparade ein. Getanzt wird mitten im Kreis 5 mit Blick auf den Fluss und die Badi Unterer Letten. Beschallt wird die Party etwa von DJs und DJanes wie Luca Duran und Susie Star, aber auch Kalabrese oder The Zampanos treten auf die Bühne. Samstag zwölf bis 23 Uhr. Eintritt: 25 Franken.

Der Dayrave: «Under The Sun» in der Riithalle

In den ehemaligen Kavallerie-Stallungen der Schweizer Armee lädt das Kaufleuten gemeinsam mit dem DJ-Duo Adriatique, das auch auf der Hauptbühne der Street Parade auftritt, zur Open-Air-Party. Auf der Terrasse zwischen der Sihl und dem Schanzengraben stehen zudem Ae:ther, Aera, Jenny Cara und Alex Dallas an den Decks. Samstag von 14 bis 23 Uhr. Eintritt: 49 Franken.

Die Neue: DJ Solardo im Penthouse des Hotels FIVE

Im ehemaligen Hotel Atlantis am Fuss des Üetlibergs findet am Samstagabend eine Afterparty mit dem DJ-Duo Solardo statt, die während der Street Parade auf der Center Stage auftreten. Das Duo aus Manchester wurde 2016 vom DJ Mag zum «Best Breakthrough Act» gekrönt, ein Jahr später konnten sie sich den Titel als «Best Duo» sichern. Ein Shuttle-Service vom Zürcher Stadthaus bringt dich und deine Begleitung direkt zum FIVE. Samstag ab 23.30 Uhr. Eintritt: 40 Franken.

Der Klassiker: Strassenparade im Hive

Der Bienenstock ist weit über die Landesgrenzen für seine elektronische Musik bekannt. Seit einigen Jahren gehört auch die Afterparty Strassenparade zum fixen Programm. Zu den Headlinern gehören dieses Jahr unter anderem die beiden deutschen Duos Super Flu und andhim. Samstag ab 22 Uhr. Eintritt: 45 Franken.

Die Wandelbare: Babalu x Samigo Parade im Samigo Amusement

Party auf der Dachterrasse mit Blick auf den Zürichsee, dann im Club bis in die Morgenstunden weiterfeiern: Im Samigo beim Hafen Enge gehts ab 16 Uhr mit einer Rooftop-Party los, ab 22 Uhr öffnet der Innenbereich, wo DJs wie Nic Fanculli, Amémé, Pazkal oder San Marco im Club bis um vier Uhr in die Verlängerung gehen. Eintritt: 49 Franken.

Die Exklusive: Boum Boum au Lac im Baur au Lac

Wer das Treiben an der Street Parade aus nächster Distanz miterleben möchte, ist im Park des Hotels Baur au Lac am richtigen Ort. In den Lounges im Schatten der Bäume können Besucherinnen und Besucher Drinks und Snacks geniessen. Samstag von 14 bis 21 Uhr. Ganz billig ist der Spass nicht: Ein Ticket kostet 275 Franken.

Der Gast: Pyramid im Kaufleuten

Ein Stückchen Ibiza mitten in Zürich: Der Club Amnesia Ibiza hostet für eine Nacht ihre Hausparty im Zürcher Kaufleuten. Resident DJs Jackmaster, Hector Couto, Mar-T und Caal heizen der Menge ein. Samstag ab 23 Uhr. Eintritt: 30 Franken.

Die Alternativen: Afrique im Aura Club, the message im Club Mascotte oder I love Hip Hop in der Kanzlei

Mehrere Clubs schwimmen an der Street Parade gegen den Strom und setzen als Gegenprogramm auf Afrobeats, Amapiano, Dancehall, Rap und Hip-Hop. Wer keine Lust auf Techno hat, muss also nicht Zuhause bleiben.