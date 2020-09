Feiern Ugg Boots ein Comeback?

Die Bürolooks der letzten Wochen waren wohl für die meisten von uns eher légère. Die Zeiten von Homeoffice haben uns Outfits gebracht, die kuschelig und bequem sind. Vielleicht wirft man sich mal für das eine oder andere Zoom-Meeting in Schale, aber so wirklich zurück zum Businesslook zu kehren, klingt nach Wochen in Loungewear nicht gerade verlockend.