Am australischen Bronte Beach in Sydney haben unzählige Briten Weihnachten gefeiert.

Weihnachten im Sommer am Strand zu feiern, schien für einige britische Backpacker in Australien ein Muss gewesen zu sein. Trotz Corona und trotz der damit verbundenen Regeln. So geschehen am ersten Weihnachtsfeiertag am Bronte Beach in Sydney, südlich des berühmten Bondi Beach.