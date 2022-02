Aufruf – Feierst du die erste Mens mit einer Perioden-Party? 

Rituale oder Feste anlässlich der ersten Periode eines Mädchens sind fest in der Kultur von gewissen Völkern verankert. In südindischen Gemeinschaften werden etwa bei der sogenannten Menarche eines Mädchens Erwachsenwerdungs-Zeremonien abgehalten, auf Fiji bereiten manche Familien der Mädchen am vierten Tag ihrer Periode ein grosses Fest vor und in Japan essen manche anlässlich der ersten Regel ein traditionelles, rotes Gericht. Auch in westlichen Ländern wird die erste Periode mehr und mehr willkommen geheissen: In sozialen Medien kursieren Videos und Bilder von Mädchen etwa aus den USA, die Periodenpartys abhalten.