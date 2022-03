Super-League-Konferenz – Paukenschlag im Joggeli – Servettes Diallo fliegt nach Notbremse vom Feld

Der FCZ ist auf dem Weg zum Meistertitel und konnte die Verfolger aus Bern und Basel bis auf 15 Punkte distanzieren. Doch gestern unterlagen die Zürcher zuhause dem formstarken FC St. Gallen. Viele solcher Chancen werden YB und der FCB nicht mehr erhalten, um Punkte gutzumachen. Der Meister kam am frühen Sonntagnachmittag beim Gastspiel nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Für die Bebbi gilt also: Verlieren verboten!

Der FCB musste sich in der Rückrunde in den Direktduellen mit dem FCZ und YB bezwingen lassen. Dazu kamen Unentschieden gegen St. Gallen und Sion. Dann war da noch die Trennung von Trainer Patrick Rahmen, der Platz für Guillermo Abascal machen musste. Der Spanier gab sein Debut an der Seitenlinie beim schwachen Auftritt im Letzigrund und konnte letztes Wochenende den ersten Sieg in Lugano einfahren. Am Donnerstag verloren die Basler das Hinspiel in der Conference League gegen Marseille.