FCB – FCZ & Luzern – Lausanne: 2:0-Führung für die Zürcher – der FCZ ist auf Meister-Kurs!

FCB – FCZ 38' Das Spiel ist nun etwas ausgeglichener. Beide Teams kommen zu Vorstössen. Nun sind wieder die Basler an der Reihe. Millar zieht von der linken Seite in den Zürcher Strafraum und sucht den Mann in der Mitte. Das ist aber zu durchsichtig. Kamberi geht erfolgreich dazwischen.