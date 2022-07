Super League: Brecher im Glück – Goalie faustet den Ball aufs eigene Tor

In den ersten zehn Minuten hatte der FCZ mehr vom Spiel, konnte jedoch die eigenen Chancen nicht verwerten. Dann kamen auch die Luzerner besser in die Partie und übernahmen je länger je mehr das Spieldiktat. Mit hohem Pressing erzwangen sie bie den Zürchern Fehler und machten den Zürchern das Leben mit schnellen Gegenstössen in der ersten Hälfte extrem schwer. Zürich kam nur noch zu wenigen guten Möglichkeiten. Luzern kam seinerseits dem Führungstreffer sehr nahe. Auffälligster Mann beim FCL: Abubakar.