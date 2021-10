Kleidervorschriften : Feindbild Trainerhose — Gehört sie an den Schulen abgeschafft?

Die Bildungsdirektion im Kanton Basel-Landschaft spricht ein Machtwort und verbietet zu strenge Kleiderrichtlinien an Schulen. Gerade Trainerhosen werden immer wieder heiss diskutiert.

In gewissen Schulen im Kanton gingen die bestehenden Kleidervorschriften anscheinend zu weit. Vor ein paar Wochen stellt die Bildungsdirektion in einem Schreiben klar: «Die Kleidung ist Teil des individuellen Ausdrucks. Kleidervorschriften an Schulen greifen in das Grundrecht der persönlichen Freiheit ein.» Das sorgt bei Jugendpsychologe Allan Guggenbühl für Kopfschütteln. Gerade Trainerhosen seien für die Schule zu salopp.