Felben-Wellhausen : Das passiert, wenn du beim Schilder klauen erwischt wirst

Eine unbekannte Täterschaft klaute eine Ortstafel in Bürs (A) in Vorarlberg. Später tauchte ein Bild von ihnen auf dem Mofa auf. Mit der Tafel in den Armen und abgedeckten Kennzeichen.

Am Sonntag wurde der Kantonspolizei Thurgau von einem Grundstücksbesitzer gemeldet, dass in seinem Garten ein Strassenschild liegt. Eine Patrouille der Regionalpolizei holte das Schild ab und brachte es wieder am richtigen Ort an. «Wahrscheinlich handelte es sich dabei um einen Lausbubenstreich», so Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.