Teils dramatische Ertragsrückgänge : Felchen in Berner Seen sind kleiner und schlanker geworden

Eine Auswertung von 30’000 Datensätzen zeigt: Das Wachstum der Felchen im Brienzer-, Thuner- und Bielersee hat sich in den letzten 35 Jahren verlangsamt.

Die Felchen in den drei Berner Seen haben in den vergangenen Jahrzehnten an Länge und Gewicht eingebüsst.

Fischen ist das Wasser zu sauber

Der Grund für das verlangsamte Wachstum der Fische: Das Wasser ist ihnen zu sauber. «Der Bau von Kläranlagen und das Phosphatverbot für Textilwaschmittel hatten zur Folge, dass zunehmend weniger Nährstoffe in die Gewässer gelangten», erklärt Andreas Hertig, Bereichsleiter Fischereimanagement beim Fischereiinspektorat. Zu saubereres Wasser hemmt das Plankton-Wachstum, folglich wird das Nahrungsangebot für die Fische knapp. «Gleichzeitig braucht der einzelne Fisch mehr Energie, um Nahrung zu suchen», sagt Hertig. Kein Wunder also, purzeln bei den Flossentieren die Gramme.

Ob der Nährstoffrückgang indes zu einer Reduktion des Felchenbestandes in den drei Seen geführt hat, lässt sich laut Hertig nicht abschliessend sagen. «Ich gehe zwar schon davon aus, dass es heute weniger Fische hat als vor 35 Jahren. Der Rückgang steht aber in keinem Verhältnis zum Gewichtsverlust.» Grundsätzlich würden in den Gewässern nach wie vor sehr viele Felchen gedeihen.

Flucht in kühlere Tiefen

Stabil-schwankend präsentierten sich die Erträge auch im Bielersee. Allerdings ist hier ein Rückgang seit 2012 zu beobachten. Vor allem die letzten beiden Jahre, die der Monitoring-Bericht nicht berücksichtigt, seien katastrophal gewesen, merkt Hertig an. Er geht davon aus, dass der Bielersee durch die tiefere Höhenlage deutlich stärker vom Klimawandel und den gehäuften Hitzesommern betroffen ist als die anderen Seen. «Er wird zumindest in der Oberflächenregion sehr warm – doch die Felchen lieben gerade das kalte Wasser.» Denkbar sei, dass sie dann in Tiefen flüchten, wo das Futter knapp wird, einen Wachstumsstopp erleiden – und folglich den Fischern durch die Maschen gehen. «Das ist allerdings nur eine reine Hypothese», fügt Hertig an.