Diplomatie: Félix Baumann wird neuer Botschafter der Schweiz in der Ukraine

Wie das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten am Freitag mitteilte, ist für die Ukraine ein neuer Botschaft berufen worden: Félix Baumann, stellvertretender Chef der ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen sowie Sonderbotschafter der Schweiz beim Menschenrechtsrat in Genf, wird in Kiew den bisherigen Botschafter Claude Wild ersetzen, der im Februar 2022 noch für eine Weile aus der ukrainischen Hauptstadt evakuiert worden war. Aus seinem Büro in Kiew wird er auch die Interessen der Schweiz in der Republik Moldau vertreten.