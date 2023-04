Felix Lobrecht tourt durch die Schweiz und witzelt über den Böögg

1 / 6 Der Komiker Felix Lobrecht steht gerade in unterschiedlichen Schweizer Städten auf der Bühne. Sein Hotel in Zürich befindet sich direkt beim Sechseläutenplatz. imago images/Sven Simon Im Podcast mit seinem Kollegen Tommi Schmitt (34) erzählt der Berliner von seinen Erlebnissen am Traditionsfest. Instagram/felix_lobrecht Mit der Aussprache von «Sechseläuten» hat der 34-Jährige zwar Probleme, den Grund für die Verbrennung des Bööggs gibt er aber fehlerfrei wider. Getty Images for Constantin Film

Darum gehts Der deutsche Komiker Felix Lobrecht hatte ein Hotel direkt beim Sechseläutenplatz.

Deshalb bekam der 34-Jährige das Zürcher Volksfest hautnah mit.

In seinem Podcast «Gemischtes Hack» kämpft er mit der korrekten Aussprache von «Sechseläuten».

Im Rahmen seiner Comedyshow «All you can eat» spielt der 34-Jährige rund neun Shows in der Schweiz. Dabei gastiert er in einem Hotel in Zürich, wie er in der aktuellen Podcast-Folge verrät. Während seines Aufenthalts bekam er das Sechseläuten hautnah mit. «Zufällig war gestern, als wir hier waren, eines der wichtigsten Schweizer Volksfeste – so wie ich das verstanden habe. Ich war einfach live mit dabei, weil mein Hotel zufällig um die Ecke war.» Sein Kollege Tommi witzelt daraufhin, ob es sich beim Fest um Roger Federers oder Hazel Bruggers Geburtstag handle. Felix klärt ihn daraufhin über das Sechseläuten auf.

Felix hat Probleme mit der Aussprache von «Sechseläuten»

«Es ist das Segschelüüt», meint er und verhunzt dabei den Namen des Festes. Beim «Sexilüüt», so Lobrecht weiter, verabschiede das Schweizer Volk den Winter und läute den Frühling ein. «Die Schweizer dachten sich: ‹Wir brauchen ein geiles Bild, dass der Winter vorbei ist. Wie wärs, wenn wir einen Schneemann auf dem Marktplatz abfackeln?› Das ist nämlich das Ding beim Sexilüüt», witzelt der Deutsche. Er erzählt seinem Podcast-Partner auch, dass es dieses Jahr so lange wie noch nie gedauert hat, bis der Böögg zu brennen begann, was für einen miserablen Sommer spreche.

Tommi findet den Namen «Böögg» zum Schreien und fragt sich gleichzeitig, ob der schlechte Sommer nur für die Schweiz oder für alle gelte. «Das weiss ich nicht. Ich erlebe die Schweiz als sehr freundlich, wenn man drin ist, aber ansonsten ein bisschen abgeschottet. Ich glaube nicht, dass die über Basel hinausdenken», so Felix.

Hörst du «Gemischtes Hack»? Ja, ich verpasse keine Folge. Ab und zu höre ich es ganz gerne. Nein, das ist nichts für mich.

Felix Lobrecht spricht über Klinikaufenthalt

Später in der Folge wird das Thema ein wenig ernster. Tommi spottet, dass der normalerweise durchtrainierte Felix momentan nicht so in Form ist. Daraufhin verrät dieser den Grund dafür. «Ich habe Sport ganz schön schleifen lassen. Sorry, dass ich mich in der Klinik erst mal um meine psychische Gesundheit gekümmert habe. Sorry, dass ich nach drei Monaten Psychiatrie gerade nicht on point bin», so Lobrecht sarkastisch.

Für Fans des Komikers kommt diese Offenbarung als keine grosse Überraschung. Bereits vor einigen Wochen kündigte der Berliner an, dass er sich wegen Erschöpfung ein Jahr Comedy-Pause gönne. In der Vergangenheit sprach er auch schon öfters über seine Angststörung, Panikattacken und Depression.