Finder mit Apfelstrudel belohnt : Felix nach wochenlanger Suche dank Kassiererin zurück bei Halter

Mehrere Wochen suchte ein Mann (62) aus dem Bregenzerwald sein Kätzchen Felix. Er schaltete sogar die Polizei ein. Nun konnte er dank einer aufmerksamen Kassiererin die Katze wieder wohlbehalten in seine Arme nehmen.

1 / 2 Diese Katze wurden wochenlang vermisst. Der Halter ist unendlich dankbar, dass er Felix wieder zurückbekommen hat. LPDV Und wie bedankt sich ein Österreicher bei einem Landsmann? Natürlich mit Apfelstrudel. Pixabay

Darum gehts: Seit Juli 2021 galt das Tigerkätzchen Felix aus dem vorarlbergischen Egg (A) als vermisst.

Sein Halter suchte verzweifelt nach dem Tier.

Über Umwege gelang Felix nun wieder nach Hause.

Ende Juli 2021 erstattete in Egg (A) ein Mann (62) bei der Landespolizei Vorarlberg Anzeige gegen Unbekannt, weil er der Meinung war, dass sein Kater Felix gestohlen worden war. Felix wurde darauf mehrere Woche vermisst. «Der Katzeneigentümer war sich sicher, dass die kleine Katze nicht weggelaufen oder durch einen Unfall verletzt oder getötet wurde. Er suchte intensiv nach der Katze, verbreitete Fotos in sozialen Netzwerken und informierte Behörden und Ämter im gesamten Bregenzerwald», schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung. Darauf seien viele Hinweise bei der Polizei eingegangen, jedoch keine entscheidenden.

Kassiererin «löst Vermisstenfall»

Die Bemühungen des 62-Jährigen bei der Suche nach seinem geliebten orange-weissen Tigerkätzchen erreichten auch die Kassiererin eines Supermarkts in Andelsbuch (A). Sie konnte sich an das Kätzchen sowie einen Mann aus Lustenau (A) erinnern, der einen Einkaufskorb beim Laden ausgeliehen hatte, um das Tier zu transportieren. Der Lustenauer hatte an der Kasse seine Daten hinterlegt, falls jemand das junge Kätzchen suchen würde.

Nach einem kurzen Telefonat konnte der Vermisstenfall gelöst werden. Der Lustenauer hatte die Katze zu sich nach Hause genommen, weil er befürchtet hatte, dass die diese an der vielbefahrenen Bregenzerwaldstrasse überfahren werden konnte. Der Lustenauer war also auch um das Wohl der Katze besorgt. Der Halter aus dem Bregenzerwald holte die Katze in Lustenau (A) ab und übergab dem kurzzeitigen Katzenvater als Dank einen frischen, selbst gebackenen Apfelstrudel.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!