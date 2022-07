Basel: Felix war gesund, und drei Wochen nach seiner Ankunft tot

Bei der Einreise seien alle Impfungen und Dokumente vorhanden gewesen, so die Halter. Nur der Chip habe sich nicht einlesen lassen. Obwohl Felix aus einem Tollwut-Risikoland kommt, durfte das neue Familienmitglied dank ausführlichen Papieren dennoch in die Schweiz gebracht werden. «Er stammte aus einer Auffangstation, die eng mit einer Schweizer Tierschutzorganisation zusammenarbeitet», sagen die Besitzer zu 20 Minuten. Der Verlust belaste sie stark.

«Felix war zwar noch sehr ängstlich, hatte aber bereits enorme Fortschritte gemacht. Er wurde zunehmend verspielt, liebevoll und war auch gegenüber Drittpersonen unauffällig», sagen die Basler. Um den nicht lesbaren Chip zu ersetzen, vereinbarten die beiden einen Termin bei einer Tierarztpraxis in der Stadt. «Wir gaben Felix auf Anweisung vorab Beruhigungsmittel. Trotzdem war er noch immer sehr nervös, als wir beim Tierarzt ankamen. Vor der Blutentnahme zog ihm das Personal zur Sicherheit einen Maulkorb an. Er wurde aber nicht vollnarkotisiert, wie vorab versprochen wurde», erzählen die beiden Halter weiter.

«Der Hund hatte keine Fluchtmöglichkeit»

Der stark verängstigte Felix habe von vier Angestellten festgehalten werden müssen, der Maulkorb habe sich gelöst und eine Angestellte wurde gebissen, so die Halter. «Dass die Praxisangestellte von Felix gebissen wurde, tut uns natürlich sehr leid und wir hoffen, dass sie sich bald erholt. Doch es passierte in einer Extremsituation, wo der Hund keine Fluchtmöglichkeit hatte», sagt das Paar.

Anhand der Blutuntersuchung von Felix konnte eine Tollwuterkrankung nicht ausgeschlossen werden, sagt Blumer weiter. Die einzige Möglichkeit, um sicher zu sein, dass das Tier nicht an einer Infektion litt und somit keine Übertragung stattgefunden hat, sei somit das Einschläfern von Felix und die Untersuchung seines Hirngewebes gewesen. «Das Einschläfern erfolgte nach Einwilligung des Halters», so Blumer. Die Analyse brachte für die gebissene Frau Erleichterung: Felix hatte keine Tollwut. Die Halter aber verstanden die Welt nicht mehr.

Paar will Entscheid rechtlich Anfechten

Das Vorgehen wollen Thomas und Oliver nicht akzeptieren. Über eine eigens eingerichtete Webseite sammeln der 27-Jährige und der 23-Jährige nun Geld, um rechtlich gegen den Entscheid vorgehen zu können. «Wir mussten per Telefon widerwillig der Einschläferung zustimmen, welche so oder so stattgefunden hätte. Felix war in der Zwischenzeit unter Vollnarkose und wir sollten so gut sein, zuzustimmen, bevor er unnötigerweise wieder aufwacht», sagt das Paar.