Lombardei: Frauen ertrinken beim Versuch Hund aus einem Bach zu retten

In einer bergigen Gegend in der norditalienischen Region Lombardei sind am Donnerstag die Leichen von zwei Italienerinnen gefunden worden. Die beiden Frauen Veronica (54) und Rosa (60) sprangen am Mittwoch in einen Wildbach in der Nähe des Fellaria-Gletschers, um Veronicas Hund zu retten, wie die italienische Bergrettung auf Anfrage bestätigte. Dieser war in den Bach im Hochgebirge der Provinz Sondrio an der Grenze zur Schweiz gefallen. Die Frauen tauchten nicht wieder auf.