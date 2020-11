Am brasilianischen Strand Pipa in Rio Grande do Norte wurde am vergangenen Dienstag eine junge Familie samt Baby von abbröckelnden Gesteinsmassen einer Klippe erschlagen. Hugo Pereira (32), seine Partnerin Stella Souza (33) und der Familienhund Brisa wurden tot aus den Trümmern geborgen, wie lokale Medien berichteten. Laut Augenzeugen sass die Familie unter der Klippe am Strand, als sich das tragische Unglück gegen Mittag ereignete.