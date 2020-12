Am Sonntagmittag stürzte ein Felsbrocken in das Siedlungsgebiet von Bilten GL.

Im Siedlungsgebiet von Bilten GL kam es am Sonntag, kurz nach 12.30 Uhr, zu einem Felssturz. Im Gebiet Miltenwald brach eine grössere Menge Gestein aus einer Felswand und bahnte sich den Weg ins Tal. Das grösste Gesteinsstück, ein gut 30 Kubikmeter grosser Felsen, durchbrach den Wald und kam erst im Wiesland, nicht unweit von Wohnhäusern zum Stehen. Menschen und Tiere kamen keine zu Schaden, so die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Ein derart grosser Gesteinsabbruch gab es in Bilten zum letzten Mal vor gut 25 Jahren, heisst es weiter.

«Plötzlich hat es gerumpelt»

Sino Gabathuler (24) beobachtete wie der Fels ins Tal herab stürzte. «Ich war gerade draussen am Rauchen», sagt er. Dabei habe er ein rumpelndes Geräusch gehört. «Ich blickte zum Berg und bemerkte eine grosse Staubwolke. Dann sah ich die Abbruchstelle», sagt Gabathuler. Daraufhin habe er sein Handy hervorgenommen und filmte das Ereignis. «Es gibt hier sehr brüchiges Gestein in den Bergen. Einen so grossen Fels habe ich bisher noch nie runterkommen sehen», meint der 24-Jährige. Die Gefahr, dass in nächster Zeit noch so ein Fels abbricht, sei eher gering, meint er. «Ich bin zwar kein Experte, aber Bedenken habe ich keine.»