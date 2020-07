«Es war gigantisch»

Felsbrocken krachen das Val Maroz hinunter

Die Gemeinde Bergell GR führte am Donnerstag bei Casaccia eine Sprengung durch. Rund 12’000 Kubikmeter Felsbrocken wurden gesprengt. Das Gebiet um das Val Maroz wurde grossflächig gesperrt.

«Da kommt noch lange Material hinunter», ist sich eine Leser-Reporterin sicher. Die Rede ist vom Val Maroz bei Casaccia GR. Am Donnerstagnachmittag wurden dort laut der Standeskanzlei Graubünden rund 12’000 Kubikmeter Felsbrocken gesprengt. Die 36-Jährige sagt: «Es war gigantisch. Ich wusste von der Sprengung, aber so etwas habe ich nicht erwartet.» Die Ostschweizerin hat in Casaccia ein Ferienhaus und verbringt dort viel Zeit. Sie habe ein SMS erhalten, in dem die Sprengung angekündigt worden sei. Die Einheimischen hätten sie auch darauf angesprochen.