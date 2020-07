Kanton Bern

Felssturz an der Simmenfluh

Im Kanton Bern lösten sich am späten Sonntagabend an der Simmenfluh Gesteinsmassen.

…ereignete sich am Sonntagabend ein Felssturz.

An der Simmenfluh im Kanton Bern…

Eine Leserin au Wimmis im Kanton Bern meldete am Sonntagabend einen Felssturz an der Simmenfluh. «Man hat es gut gehört. Darum habe ich dann auch hinausgeschaut», sagt sie. Die Staubwolke sei schon noch gross gewesen. Dort wo das Geröll herunterkam, gebe es noch den kleinen Ort Brodhüsi. Auch ein weiterer Leser meldete den Felssturz. Bei der Polizei in Thun sind entsprechende Meldungen von Personen eingegangen, wie diese auf Anfrage bestätigt.